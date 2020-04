Nabo mener politiet kunne ha drept ham

Flere kulehull i vegger og vinduer ulike steder i boligkomplekset vitner om hvor dramatisk fredagskvelden var på Dale, like utenfor Sandnes sentrum.

– Det er sjokkerende. Jeg er bare glad for at jeg ikke var hjemme. Da kunne politiet ha drept meg, sier mannen som kom hjem til et sønderskutt vindu.

Han viser oss inn i gangen der kula har gått videre og truffet kanten på et skap, halvannen meter over gulvet.

Den nå drapssiktede mannen befant seg bak den hvite bilen da han skjøt mot politiet. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Mannen som ønsker å være anonym, bor i andre etasje i leilighetskomplekset.

Naboen (63) i etasjen under er nå siktet for drapsforsøk mot flere polititjenestemenn.

I politiavhør har 63-åringen sagt at han ikke husker noe av det som skjedde.

Han opplyser å ha drukket svært mye alkohol tidligere på kvelden, og at han tåler dette dårlig.

Politiet ble beskutt umiddelbart

Den siktede fyrte av skudd mot politiet med en rifle, mens han sto utenfor sin egen inngangsdør, nede på bakkeplan.

Dette skjedde like etter at politiet kom til stedet.

Politiet skjøt tilbake og traff mannen i magen.

Han er utenfor livsfare, og ble mandag varetektsfengslet for fire uker.

Dette skuddet gikk gjennom veggen i leiligheten til venstre for den siktede. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Nå viser det seg altså at ett av skuddene har truffet flere meter over 63-åringen, og inn i leiligheten til naboen over ham.

Et annet skudd traff veggen til leiligheten ved siden av ham.

NRK har vist bilder av kulehullene hos naboene til fire uavhengige våpenkyndige – én av dem med politibakgrunn.

De mener skuddene ser ut til å ha blitt avfyrt fra ett av politiets tjenestevåpen, trolig en MP5 maskinpistol.

Venn av siktede: – Uforståelig

NRK kan likevel ikke helt utelukke at det var 63-åringen som skjøt mot naboene, selv om dette er mindre trolig. I så fall må det ha skjedd før politiet kom til stedet.

Naboene i Daleveien ser i hvert fall bort fra dette alternativet.

De er overbevist om at det var politiet som skjøt en salve mot boligkomplekset som traff helt vilkårlig.

Fredrik Lomeland er kritisk til det han mener var ukontrollert skyting fra politiets side. Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Når du skyter mot politiet, må du regne med å få tilbake. Men når politiet har så lite kontroll at de skyter mot andre naboer, så er det jo noe som ikke stemmer, sier Fredrik Lomeland.

Lomeland bor også i leilighetskomplekset, og forteller at han er god venn av mannen som ble skutt av politiet.

– Jeg hadde vært sammen med ham tidligere på kvelden. Han er en snill og fin fyr. Jeg skjønner ikke at dette kan ha skjedd, sier Lomeland.

Tidligere dømt for våpenbesittelse

Da dramaet startet satt Fredrik Lomeland i leiligheten sin og hørte på musikk.

– Jeg hørte høylytt bjeffing og fire-fem raske skudd. Da jeg kom ut så jeg kompisen min ligge på bakken. Kort tid etterpå ble han hentet av en ambulanse. Det var et sjokkerende syn.

Skuddet i dørkarmen til den siktede viser dimensjonen på kulene som politiet brukte. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Den siktede ble pågrepet umiddelbart etter skuddvekslingen med politiet.

En rekke våpen og ammunisjon ble beslaglagt i boligen hans.

I tillegg til skuddene mot naboene og i 63-åringens mage, er det også kulehull to steder på fasaden av leiligheten hans.

Dette betyr at minst seks skudd ble avfyrt denne veien.

I en dom fra Stavanger tingrett i 2012 ble siktede blant annet dømt for ulovlig befatning med åtte skarpe håndvåpen og ammunisjon som han oppbevarte hjemme.

Straffen han ble idømt for åtte år siden var betinget fengsel i 70 dager.

Vil ikke kommentere skuddene

I politiets våpeninstruks står det blant annet at «Ved bruk av skytevåpen skal politiet så langt det er mulig, ha slik kontroll med omgivelsene at tredjeperson ikke skades».

Vi har spurt Spesialenheten for politisaker om de kan bekrefte at politiet skjøt mot naboleiligheter.

Kan den spredte skuddserien skyldes rikosjett, altså at noen av skuddene skiftet bane etter å ha truffet noe annet først?

Ellen Eikeseth Mjøs, leder av spesialenheten. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Videre lurer vi på hvorfor politiet skjøt mannen i magen og ikke valgte et lavere og mindre risikabelt treffpunkt.

Flere tjenestepersoner mistenkte

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs, leder av Spesialenhetens etterforskningsavdeling Vest, vil ikke kommentere hvor skuddene fra politiet traff, og hva tjenestemennene selv har opplyst.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen og kan ikke si noe om dette nå.

Spesialenheten har i oppgave å etterforske politiets rolle under skuddvekslingen.

Flere polititjenestepersoner har fått status som mistenkte, noe som skjer rutinemessig i slike saker.

Agder er settepolitidistrikt i straffesaken mot 63-åringen, siden Sør-Vest politidistrikt selv er fornærmet i saken.

Cecilie Pedersen Hille, påtaleansvarlig i Agder politidistrikt, sier hun så langt ikke kjenner de kriminaltekniske undersøkelsene av hvordan skuddene falt.

Kom i skuddsikker bil

Etter det NRK kjenner til valgte politiet, på bakgrunn av etterretningsinformasjon, å dra til stedet i et skuddsikkert kjøretøy.

Dette er på langt nær dagligdags i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet hadde da fått melding om en person som var ute og skjøt med et våpen.

Da de kom til stedet ble de umiddelbart beskutt, og søkte dekning bak utrykningskjøretøyet som ble truffet i døra.

Hadde de kommet i en vanlig politibil kunne skuddene fra mannen ha drept tjenestepersonene.

Fikk 13.000 i forelegg

For Fredrik Lomeland ble natten ikke bare dramatisk, men også dyr.

Da han var på vei ned til leiligheten sin etter en luftetur i området, ble han ilagt et forelegg på 13.000 kroner av politiet.

De mente han hadde «unnlatt å etterkomme politiets pålegg om å holde seg borte fra et område som var avsperret med politiets sperrebånd».

– Helt utrolig. Jeg var aldri innenfor noe sperrebånd, og kommer selvsagt ikke til å godta forelegget, sier han.

Vi har forelagt Lomelands påstander for politiet som ikke har kommentert dem.