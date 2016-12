Nå starter 200.000 menn på sin desperate julegavejakt

En undersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 viser at det er store forskjeller i handlemønsteret til jul mellom menn og kvinner. Dette kommer frem i en melding fra banken. Ti prosent av norske menn kjøper julegavene den siste uka før jul. Bare tre prosent av kvinnene er like sent ute.

– Det er nesten blitt en juletradisjon for mange menn å gjøre unna gavekjøpene rett oppunder julekvelden, sier forbrukerøkonom.

Blir dyrt

Ifølge undersøkelsen, der et utvalg på 1009 personer har svart på spørsmål i en elektronisk spørreundersøkelse, starter halve befolkningen innkjøpene allerede før desember. Kvinner er overrepresentert i tidlighandelen. 59 prosent av kvinnene handler tidlig, mot 36 prosent av mennene.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen advarer folk mot å vente til siste liten med å kjøpe julegavene. Foto: Tommy Normann

— Ulempen med julehandel i siste liten er at den kan bli unødvendig kostbar. Den som har dårlig tid ender fort opp med dyre gaver eller gaver som ikke helt treffer blink, mener Gundersen.

Dårligere utvalget

I tillegg til dyre julegaver, står de som ennå ikke har kjøpt julegaver igjen med et dårligere utvalg.

—Lettere bytte finnes ikke enn en mann på desperat gavejakt før jul. Rådet mitt er å bruke litt tid på en plan for hvem du skal kjøpe til, hva du skal kjøpe og hvor du skal handle, sier Gundersen.