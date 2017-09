Nå skal ikke elevene samle seg i skolegården når brannalarmen går

– Når alarmen går vet vi ikke hva faren er, sier rektor Grethe Mahan ved Stavanger katedralskole forteller om helt nye instrukser for elevene når brannalarmen går.

I alle år har skoleelever samlet seg i skolegården og ventet på å få klarsignal før de kan gå inn igjen. Nå har flere skoler endret rutinene. NRK får se dette i praksis på den videregående skolen i Stavanger sentrum.

– Når brannalarmen går så går dere rolig ut ... så skal dere spres for alle vinder.

Andre farer enn brann

Alarmen går og for første gang skal elevene unngå å samle seg i flokk i skolegården. De skal nå komme seg vekk på egenhånd, har skolen bestemt, og få en sms på mobilen når det eventuelt er trygt å komme tilbake.

Førsteamanuensis ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Bjørn Ivar Kruke, forklarer hvorfor taktikken med å spre seg kan være lur.

– Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet har laget en veileder for beredskapsplanlegging for alvorlige hendelser i skoler og barnehager, sier han.

Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet. Foto: NRK

– Hvis du har en alvorlig brann så vil det være fornuftig å evakuere skolen vekk fra brannen og røyken, og da er det ikke nødvendigvis best å samles i skolegården. Ellers kan det jo være en utagerende person, for eksempel i pillerus som man ønsker at barn og ungdom skal komme seg vekk fra. En annen aktuell hendelse kan være at det ringes inn en bombetrussel, det har hendt det i Skandinavia.

Skoleskytinger

Kruke forklarer at alvorlige hendelser som skoleskytinger ligger også til grunn for den nye veilederen fra direktoratene.

– Det er veldig få eksempler på terrorangrep mot skoler, så det er kanskje ikke det direktoratene har tenkt på. Og så er det viktig å huske på at man ikke skal militarisere samfunnet. Vi lever i et trygt samfunn, og det har aldri vært så trygt samfunn som det er nå, legger han til.

Også brannvesenet i Rogaland roser skoler som nå ser på rutinene sine.

– Det står respekt av at det er mange skoler som tar tak i dette med sikkerheten, om det gjelder brann eller andre hendelser, sier seksjonsleder i Rogaland brann og redning, Rune Håland.

– Skeptisk

Blant elevene på Stavanger katedralskole er meningene delte om de nye rutinene.

– Det fortjener oppmerksomhet, men jeg er litt ukomfortabel at vi skal være så redde og ikke befinne oss i store folkemengder og liknende, sier Eirik Halleland.

– Jeg tror det er en god idé. I tilfelle det skjer ting som i USA, skoleskytinger og lignende, sier Mads Finsnes og Magnus Malmanger.

– Det å øve på ubehagelige øvelser er en bra ting. Hvis det skjer så går man på automatikk, istedenfor å få panikk, sier rektor Grethe Mahan.