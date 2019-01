– Det er et stort ansvar å redde liv, men jeg liker å hjelpe folk. Det er jo det vi er her for i utgangspunktet, sier Eivind Rodvelt Nåden, frivillig i Norsk Folkehjelp Jæren.

Han er en av landets 30 første frivillige akutthjelpere, og del av det ferske førstehjelpsprosjektet «Sammen redder vi liv» som startet i Stavanger denne uka.

Akutthjelpere kan potensielt bli de første til å rykke ut og hjelpe på et ulykkessted de første kritiske minuttene, før ambulansen er på plass.

Eivind Rodvelt Nåden er en av Norges første frivillige akutthjelpere. Foto: Stine Rørvik / NRK

– Når vi melder oss på en vakt, blir vi synlige på kartet til AMK. Da kan de se om vi befinner oss i nærheten. Vi ser oppdraget direkte og rykker ut så fort vi kan, sier Nåden.

Vil ha ordningen i hele landet

Prosjektet «Sammen redder vi liv» innebærer at mannskap fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors eller Redningsselskapet kan ta opplæring for å bli frivillige akutthjelpere.

Foreløpig er førstehjelpsdugnaden kun tilgjengelig noen steder i Rogaland, men målet er at akutthjelperne vil bli å finne i hele landet om kort tid. Neste by ut er Tromsø.

– Her ser vi virkelig dugnadsånd satt i system. Skal vi redde liv, må vi se på hvordan vi kan bruke alle de gode kreftene som er der ute, sier folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) håper å få ned dødstallene med den nye førstehjelpsdugnaden. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hvert år blir 300.000 personer behandlet for skader utenfor sykehuset. 2500 av disse omkommer.

Hensikten med tiltaket er å redusere antall dødsfall blant folk som behandles for skader utenfor sykehuset.

12.000 får hjerneslag årlig

12.000 får hjerteinfarkt årlig

3500 får hjertestans årlig

– Viktig å komme tidlig frem

Helt konkret vil akutthjelpere som er i aktiv sanitetsvakt eller beredskap, for eksempel på idrettsarrangementer eller konserter, bli synlige på AMK-sentralens digitale kart.

Dermed kan de sendes ut til en ulykke eller et skadested. Akutthjelperen har utstyr og kompetanse til å sette i gang livreddende førstehjelpstiltak i påvente av ambulanse.

– Ved en hjertestans er det viktig å komme tidlig frem med hjertestarter. Det er dessverre ikke alle der ute eller hjemme som kan dette like godt, sier Anders Tostrup, frivillig i Norsk Folkehjelp Jæren og akutthjelper.

AMK-Stavanger skal teste ut ordningen fremover, og det er Norsk Folkehjelp som leder delprosjektet. Folkehelseministeren har stor tro på at dette er en god løsning for å iverata befolkningen.

– Dette er den måten vi tenker er veldig bra å jobbe på, og vi skal nok se positive resultater på sikt, sier Michaelsen.