– Jeg har merket over tid at jeg hører dårlig, spesielt når flere snakker samtidig. Da blir det bare summing, sier Egil Oaland.

Han er på Hørselssentralen på Stavanger Universitetssjukehus. I mer enn 15 år har han vært plaget med dårlig hørsel, men det er først nå han ber om hjelp.

– Det satt langt inne å ta dette steget. Jeg ser for meg at det er et styr å bruke høreapparat. Derfor har jeg skjøvet det vekk så lenge som mulig, sier Oaland.

Ukjent antall hørselshemmede

I dag finnes det ikke oppdaterte tall på hvor mange som går med hørselsproblemer, slik som Oaland. Derfor blir nå rundt 30.000 unge, voksne og eldre kartlagt gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

– Vi har jo statistikk på hvor mange som får tilpasset høreapparat. Likevel vet vi ikke om hørselen har blitt bedre eller dårligere i befolkningen, sier prosjektleder Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet.

Forrige store hørselskartlegging ble gjort på midten av 1990-tallet. Den gang kom det frem at 14,5 prosent av voksne nordmenn hadde en hørselsutfordring som påvirket hverdagen. Hørselshemmedes Landsforbund tror andelen kan bli høyere denne gangen.

Generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes Landsforbund. Foto: HLF

– Vi har fått en eldre befolkning. I tillegg bruker ungdom musikk på en helt annen måte, der lyden går rett inn i øret gjennom hodetelefoner, sier generalsekretær Anders Hegre.

Vil ha bedre oppfølging

Hørselskartleggingen blir avsluttet i 2019. Hegre forventer at politikerne følger opp med tiltak.

– Vi trenger en oppgradering av norsk hørselsomsorg. I dag må hørselshemmede vente altfor lenge på å få høreapparat. I tillegg vet vi at ett av fem høreapparat som deles ut blir liggende i skuffen, fordi folk ikke får hjelp til å bruke det, sier Hegre.

TRAVELT: Arne Qvindesland har stor pågang av pasienter som vil få testet hørselen. Foto: Mari Friestad / NRK

På Stavanger universitetssjukehus merker seksjonsoverlege Arne Qvindesland at det er flere og flere med nedsatt hørsel som oppsøker hjelp.

– Vi har en enorm pågang, og det gjør at vi har kapasitetsproblemer. Det blir spennende å se om det viser igjen i undersøkelsen, sier han.

Egil Oaland får i hvert fall bekreftet sine antakelser: Han har nedsatt hørsel i støyende miljøer, og han blir tilbudt høreapparat.

– Jeg håper og tror at det vil gi meg en bedre og lettere hverdag, sier Oaland.