– Dette er en god dag. I dag er jeg veldig fornøyd, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Det har vært et tøft år for Stavanger lufthavn, som startet med storbrann og fortsatte med at flyplassen ble rammet av koronapandemien.

Hun har kjørt forbi den dystre ruinen på Sola hver arbeidsdag siden storbrannen 7. januar i år, med en klump i magen. Brannen startet i en eldre dieselbil og ødela for hundrevis av millioner kroner.

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad er glad for at arbeidet med å rive p-huset endelig er i gang. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Synet må hun leve med en god stund til. Rivningsarbeidet er ikke ventet å være ferdig før ut januar 2021, og det blir en omfattende prosess, ifølge prosjektleder Svein Risdal i Risa.

Svein Risdal, prosjektleder i Risa. Foto: Erik Waage / NRK

95 prosent av materialet fra p-huset skal blant annet kildesorteres. Prislappen på rivningsarbeidet kommer på 15 millioner kroner, ifølge Risa.

Utfordrende arbeid

Jobben er risikabel og det har blitt gjort mange risikovurderinger for å sikre arbeidet.

– Det største problemet er skade på konstruksjonene, sier Risdal, og peker på den delen av bygget som allerede har kollapset.

To av tre deler av bygget skal rives, det som kalles 2011- og 2014-bygget. 2011-bygget er et betongelementbygg, hvor konstruksjonen er veldig skadet.

– Her er vi veldig redde for kollaps. Det må tas veldig forsiktig for å sikre at det går greit, sier Risdal.

Den lokale entreprenøren Risa har fått det omfattende oppdraget. Foto: Elias Håvarstein / NRK

130 biler i dragsuget

Det er fortsatt biler i p-huset, selv om en robot har hentet ut det som er mulig.

– Selve midtbygget er helt tomt for biler, noen ligger fortsatt under det som er rast, forteller Sigmundstad.

I mars kunne NRK melde at over 400 biler kunne gå med i dragsuget når p-huset skulle rives. Men i dag er det cirka 100-130 biler igjen i den raste delen, og de er totalskadd.

Det var 1600 biler i p-huset da brannen startet. Foto: Erik Waage / NRK

Etter planen skal det nye p-huset stå klart sommeren 2022. Anbudet utlyses ved årsskiftet, og da vil lufthavnsjefen få et inntrykk av hva den totale prisen for bygget blir.

– Først en vanvittig brann, og så en global pandemi. Hvordan har 2020 vært for lufthavndirektøren?

– Vi vil aldri noensinne ha reprise av 2020.