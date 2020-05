Nå opnar fleire DNT-hytter: – Ein gledeleg dag

– Me er veldig glade for at me nå kan opna dørene litt på gløtt, etter to mørke månadar utan aktivitet, seier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær for Den Norske Turistforening (DNT).

NRK møter Klarp Solvang i Sandnes utanfor turisthytta Gramstad hus, som frå og med i dag er open for utleige.

Av DNT sine om lag 550 hytter er nå litt meir enn hundre opna (sjå oversikt nedst i artikkel), og målet er at alle hyttene skal vera opne i slutten av juni.

Ikkje lov med sovepose

I første omgang er det hyttene som allereie har eit bookingsystem på plass, og som ligg nær byar og tettstader, som opnar.

– Vi jobbar kontinuerleg med å opna, men det må heile vegen skje i tråd med retningslinjene frå styresmaktene. At avstandsregelen nå blei endra frå to til ein meter, gjer til dømes at me kan opna endå fleire hytter, seier Klarp Solvang.

Men sjølv om fleire hytter nå er opne, så er det strenge reglar som gjeld.

Ein booka plass på førehand, ein ikkje vera fleire enn fem personar dersom ein ikkje bur saman til vanleg og ein får ikkje lov å bruka sovepose.

Desse reglane gjeld for hyttebesøk Ekspandér faktaboks Oppdater deg på dei siste tilrådingane frå FHI og følg desse før du dreg på tur

Om du har symptom på COVID19 skal du ikkje besøka ein DNT-hytte. Dette gjeld òg milde symptom.

DNT opnar berre hytter som har moglegheit for førehandsbooking. Drop-in og dagsbesøk på sjølv- og ubetjente hytter er ikkje tillatne.

Eit besøk består av eit reisefølgje på maksimalt fem personar, sett bort frå for personar som lever saman til dagleg. Dette gjeld så lenge dette er råda frå styresmaktene.

Hyttene blir vaska regelmessig. Gjestene må ha med eige sengetøy som er vaska på 60 grader. Sovepose og lakenpose er ikkje tillate. Sjekklister på hytta må følgjast.

Planlegg handhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikeleg med våtserviettar, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg eigne søppelposar og ta med all søppel heim. Bur du på ein sjølvbetjent hytte med matlager – ta på det du skal ha sjølv, ikkje noko anna.

Hyttene skal vera utstyrte med handsprit, klor og plakatar med info.

– Dette er ein felles dugnad. Me kan ikkje kontrollera korleis folk oppfører seg. Me kan berre kontrollera kor mange som bur der og kven som bur der, slik at vi veit at det ikkje blir for mange folk, seier han.

Viktig for økonomien

Generalsekretæren legg ikkje skjul på at det har vore ei blytung tid for økonomien i turistforeininga. Særleg at påsken rauk var tungt.

Derfor meiner han at det er ekstra viktig at dei nå får starta opp att.

– Drivarane på Sota sæter, inne i Breheimen, sa det veldig godt. Han sa at dette er skilnaden på om me overlever eller ikkje, seier Klarp Solvang.

Han håpar at dette er starten på ein særs god sommar og haust, som skal redda inn alt det dei har tapt fram til nå.

Han seier at nokon av dei tilsette som har blitt permitterte nå er på veg tilbake i jobb.

Her er dei opne hyttene

Av betjente hytter er det Sota sæter og Haukeliseter fjellstue, som har opna.

Per 1. mai er det desse ubetjente hyttene som er opne.