Nå øker bomavgiften på Nord-Jæren

Fra 1. juni stiger takstene til 26 kroner for personbiler og 66 kroner for kjøretøy over 3500 kg, melder Stavanger Aftenblad.

Alle som har autopass-avtale får 20 prosent rabatt. Elektriske biler under 3500 kilo, skal fra månedsskiftet betale 10,4 kroner.