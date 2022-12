Nå må du ha forsikring på elsparkesykkelen - Politiet kan derimot ikke sjekke den

– Det vil være veldig vanskelig å finne ut hvem som er eier av elsparkesykkel ved en ulykke fordi forsikringsselskapene har forskjellige registreringssystemer som de registrerer i.

Det sier Sigmund Clementz som er informasjonssjef i IF forsikring. Han skulle gjerne sett at myndighetene innførte en registreringsplikt på elsparkesykler, og mener det vil gi fordeler for samfunnet.

Sigmund Clementz, informasjonssjef i IF forsikring. Foto: If

Privateide elsparkesykler og ståbrett må ha ansvarsforsikring fra 1. januar. De er samtidig unntatt fra registrering i motorvognregisteret.

Dermed kan ikke politiet sjekke om ansvarsforsikringen er i orden.

Politiet kan heller ikke søke opp elsparkesykkelen om eieren stikker av fra en ulykke. Disse registrene har ikke politiet umiddelbar tilgang til.

– Utfordringen med rammenummer er at det ikke er et registreringsnummer hos myndighetene. Dette er et nummer som kan identifisere elsparkesykkelen for det enkelte forsikringsselskap, forklarer Clementz.

Trolig ikke en prioritering for politiet

Politiet ser også utfordringen med å finne ut hvem som eier private elsparkesykler og ståbrett.

Alexander Naley, politibetjent i trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon Foto: Ole Andreas Bø / nrk

– Det er ikke hemmelig at det blir vanskelig med kjøretøy som ikke er registrert på personer, og se at eier faktisk har forsikret de. Kanskje kan man etter hvert søke på rammenummer og få opp i et system om de har forsikring.

Det sier Alexander Naley som er politibetjent i trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon. Han har forståelse for at folk ikke ønsker utgifter til forsikring.

– Jeg forstår det er dyrt i disse tider, men tenk på utgiften du kan få hvis det går galt på elsparkesyklene uten forsikring. Da snakker vi utgifter.

Fagdirektør i politidirektoratet Runar Karlsen skriver i en e-post til NRK:

– Politiet vil trolig ikke prioritere kontroll av elsparkesykler for å avdekke mangel på ansvarsforsikring i utstrakt grad. Politiet vil fortsatt ha kontrollfokus på kjøreatferd generelt, og ulovlig ruskjøring spesielt.

Les mer om forsikringen her:

Slik fungerer ansvarsforsikring på elsparkesykler Ekspandér faktaboks Den dekker skader på andres ting og eiendom, samt personskade.

Barn ned til 12 år kan bruke elsparkesyklene, men foreldrene må stå for forsikringen. Barn under 15 år må bruke hjelm. Hvis ikke, gjelder ikke forsikringen.

Hvis barn skal bruke elsparkesykkelen, må det opplyses til forsikringsselskapet. Dette fører til et risikotillegg i prisen.

Forsikringen følger kjøretøyet, altså elsparkesykkelen. Serienummeret på elsparkesykkelen fungerer på samme måte som registreringsnummeret på en bil. Har man flere elsparkesykler, må man ha flere forsikringer.

Det er ingen begrensninger for hvor mange som kan bruke en elsparkesykkel, men det må som sagt klargjøres om det er noen under 18 år som bruker den.

Ansvarsforsikringen gjelder for elsparkesykler med maksimal hastighet mellom 10 og 20 km/t. De som går under 10 km/t kan være dekket av innboforsikring. De som går over 20 km/t er ulovlige og kan ikke forsikres.

Prisen varierer med merke og type. Og forsikringsselskap. Hos SR-Bank ligger prisen på mellom 600 og 1200 kroner i året. Da får man også inkludert brann og tyveri. Gjensidige opplyser på sine sider at forsikringen koster 59 kroner i måneden, mens hos If koster den 65 kroner i måneden. Ulike selskap har ulike priser, og kan ha andre forskjeller. Kilde: Sparebank 1 SR-Bank og NRK

Stiller spørsmål rundt det praktiske

Advokat Brynjar Meling har de siste månedene vært kritisk til noen av reguleringene rundt bruken av elsparkesykler. Spesielt etter at det ble innført promillegrenser, og man risikerte store bøter og å miste førerkortet for bil.

– Vi får håpe at myndighetene har gjort et bedre lovforarbeid enn da de innførte promillegrenser 15. juni 2022, sier han.

Meling er i utgangspunktet positiv til krav om forsikring.

– Det er nok en riktig vurdering. Man har jo et ansvar i dag også hvis man påfører en skade ved uaktsomhet, men det er klart det skjerper jo personlig ansvar hvis man også er ansvarlig for å tegne en ansvarsforsikring.

Meling mener det er interessante spørsmål knyttet til barns rettslige handleevne og ansvar.

– Brukerne kan være nede i 12 år. Og hvordan skal man håndheve det hvis de ikke er registrert? Det regner jeg med de må finne en løsning for, men det er klart at det er mange elementer som reiser praktiske spørsmål, sier han.

Advokat Brynjar Meling håper myndighetene har gjort et bedre lovforarbeid denne gangen før en regel blir innført. Foto: Odin Omland / NRK

Meling er likevel klar på at regulering trengs.

– Det er ganske naturlig når det kommer et kjøretøy som blir dominerende i bybildet, med så stort volum av både private og utleiekjøretøy. Man måtte snu seg raskt og finne regler for promillekjøring og forsikring. Så har man prøvd og feilet litt underveis, sier han.