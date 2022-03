Nå leiar dei serien med 18 poeng

Ishockeylaget Stavanger Oilers fortset å vinna kampar, også etter at det er klårt at dei alt er seriemeistrar dette året. I går slo dei nummer to på tabellen, Sparta, 4–3 på bortebane. Oilers leiar nå tabellen med 18 poeng. I morgon ventar Vålerenga på heimebane, og då skal også seriegullet feirast.