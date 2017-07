Nå kommer hydrogenfergen

Vegvesenet lyser ut kontrakter for null- og lavutslippsferjer på fergesambandet Hjelmeland – Nesvik – Skipavik. Utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Dette er et viktig skritt i det grønne skiftet i maritim sektor, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.