Nå kommer de utenlandske turistene tilbake

– Fra tidlig vår til 14. juli har jeg nesten ikke hatt gjester. Men nå har jeg nesten fullt til oktober. Nå kommer utlendingene.

Det sier daglig leder i Solvåg Fjordferie på Fister i Ryfylke, Terje Mosnes.

Sola skinner. Vannet er stille. Fisken biter godt fra kaikanten denne morgenen. Tyskerne Peggy Blaurock og Helene Geue nyter livet ved sjøen.

De var blant de første tyskerne som ankom Norge etter åpningen 5. juli.

Endelig har de fått reist til Norge igjen.

– Vi har kommet hit til Solvåg i 10 år. Vi har blitt gode venner med Terje, og vi er glade for å endelig være her igjen. Vi håper at mange andre ferierende endelig kan slappe av her i dette fantastiske ferieparadiset og fange mye fisk, sier Blaurock.

Peggy Blaurock og Helene Geue er svært fornøyde med å endelig kunne få reise til Norge igjen. Foto: Magnus Stokka / NRK

Grensene åpnes

Fra 5. juli åpnet regjeringen for at utlendinger som er bosatt i et land eller område i EØS/Schengen/Storbritannia som er merket grønt, kan reise inn til Norge uten å gå i karantene.

Tyskerne har så vidt begynt å komme, men allerede har de begynt å få fisk. Foto: Privat

Dette gjelder turister som er fullvaksinert eller som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og kan dokumentere dette med et koronasertifikat.

– Det var litt utmattende. Vi måtte forberede oss godt. Vi er alle vaksinert og har koronasertifikat, og utførte en negativ test før ankomst, sier Blaurock.

Det begynner å fylle seg opp med utenlandske turister på Solvåg Fjordferie på Fister i Ryfylke. Foto: Magnus Stokka / NRK

Det merker endelig hytteutleierne i Ryfylke. Frem mot september kommer det både tyskere, ungarere og tsjekkere.

– Dette betyr mye. Endelig får vi penger inn også. Ikke bare utgifter. Det har vært et tøft halvannet år, og jeg er overrasket over at jeg er oppegående, sier Mosnes.

Innehaver av Solvåg Fjordferie, Terje Mosnes, forteller om tøffe halvannet år. Han gleder seg over at pengene endelig begynner å komme inn. Foto: Magnus Stokka / NRK

Mener regjeringen må hjelpe til

Administrerende direktør i NHO reiseliv Kristin Krohn Devold håper at gjenåpning av grensene kan føre til at reiselivet nå kan komme i gang med tilnærmet normal drift så fort som mulig.

– Jeg tror mange europeere vil søke til Norge fordi vi oppfattes som et trygt land med mye plass å boltre seg på i naturskjønne opplevelser, sier hun.

Selv om det går bedre, mener NHO at det vil ta tid før bedriftene kommer seg tilbake til normalen.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, ber regjeringen fjerne restriksjoner for å gjøre det lettere for reiseliv og servering. Foto: Caroline Utti / NRK

I NHO Reiseliv sin medlemsundersøkelse fra 18. juni, sier 6 av 10 reiselivsbedrifter at de tror omsetningen først vil komme tilbake til samme nivå som før pandemien ved utgangen av 2022 eller senere.

– Vi mener at regjeringen må fjerne flere restriksjoner så snart som overhodet mulig, sier reiselivsdirektøren.

– Ser flere utenlandske biler

Til tross for at alt ikke er som normalt enda, merkes likevel pågangen flere steder på Vestlandet.

Reiselivssjef i Visit Nordvest, Torunn Dyrkorn, sier hun stadig ser flere utenlandske biler på veiene i Møre og Romsdal.

– Det er egentlig en del fullt allerede på hoteller og på campingplasser med norske turister. Men det er ikke alt som er fullt. Det meldes om pågang fra utlendinger, sier Dyrkorn.

Hun tror det er en del utenlandske turister som har booket overnatting før gjenåpningen for å sikre seg en tur når det først åpnet.

– Det som er positivt nå, er at man kan få spre sesongen litt mer som et normalår. Det er mange sørover i Europa som har ferie etter den norske ferien i juli.

Torunn Dyrkorn i Visit Norvest ved Atlanterhavsveien. Foto: NRK

Stein Ove Rolland i Fjord Norge AS er enig.

– Vi ser en økt pågang fra august til oktober. Ikke bare for feriehus, som også var i fjor, men også for hoteller og campingplasser. Det er fantastisk gledelig at flere nordmenn vil oppleve Vestlandet. Men nordmenn kan ikke redde en næring som er så eksportorientert, sier han.

– Det er flere usikkerhetsmomenter. Spesielt med Delta-viruset. Et land som er grønt i dag, kan være rødt om en uke. Men vi gambler litt med at ting skal normalisere seg og setter igang en større markedsføringskampanje rettet mot det europeiske markedet.

Stein Ove Rolland i Fjord Norge AS. Foto: Privat

– Fremdeles stor usikkerhet

Men nettopp denne usikkerhet gjør at ikke alle tør å slippe jubelen løs. Leder i Reisemål Ryfylke, Liv Jorunn Tjelmeland, aktørene om å avvente litt til.

– Status er at de utenlandske gjestene avventer veldig. Det har vært mange bestillinger, og mange kanselleringer. Det er fremdeles stor usikkerhet i Europa, sier hun.

Hun mener utleierne fremdeles må satse på norske gjester.

– Vi håper på en liten repetisjon fra fjoråret, og om de utenlandske ikke kommer til høsten, trenger vi drahjelp fra lokale gjester og næringsliv, sier hun.