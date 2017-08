Nå kan flere skolebarn få hjelp

Åtte helsesøstre. Det er hvor mange som mangler i skolehelsetjenesten i Haugesund.

Men nå smiler seksjonsleder på senter for barn og unge, Anne Brit Bjerkenes, fra øre til øre. Det var for godt til å være sant da hun fikk e-posten fra Helsedirektoratet. Haugesund kommune får 5.140.000 kroner til nye helsesøstre og jordmor.

Men først må vi gå litt tilbake i tid.

Siden 2014 har kommunene fått tilført såkalte frie midler, som er ment å styrke skolehelsetjeneste og helsestasjon. Problemet er bare at pengene ikke er øremerket, og i Haugesund har mesteparten gått til å betale gjeld.

LES OGSÅ: Får ikke tak i jordmor i Haugesund

Samtidig mangler kommunen åtte helsesøsterstillinger for å nå normtallene som er satt av Helsedirektoratet.

Dønn ærlig

Men en tilskuddsordning gjør det mulig for kommuner som kan dokumentere at de har brukt de frie midlene på det de er ment, å få enda mer penger.

– Vi hadde fått en halv jordmorstilling i vår, og så en mulighet for at vi kunne skrive en søknad. Det var litt i desperasjon og fortvilelse. Det er jo fryktelig trist når de frie midlene ikke blir brukt til det forebyggende arbeidet. Så jeg bestemte meg for å skrive enn dønn ærlig søknad, sier Bjerkenes.

Anne Brit Bjerkenes er leder for helsesøstre og jordmødre i Haugesund kommune. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Hun søkte om 5.140.000 kroner.

– Jeg lo litt for meg selv da jeg sendte søknaden. Enten tror Helsedirektoratet at jeg har blitt helt ko-ko, eller så skjønner de et rop om hjelp og en innstendig bønn, sier hun.

Helsedirektoratet trodde ikke Bjerkenes hadde blitt ko-ko, og innvilget full pott.

– Det var en fantastisk nyhet å dele med kolleger. Særlig de i skolehelsetjenesten. De har hatt et tøft halvår og vært veldig slitne, forteller hun.

Strekker ikke til

Linn Jensen er skolehelsesøster på Rossabø skole. Hun kjenner godt følelsen av å ikke strekke til.

– Vi vet at vi kan gjøre mye mer, men må sette begrensninger. Det er vanskelig når vi vet at det går utover barn, sier Jensen.

Nå gleder hun seg over at hun skal få nye kolleger. Fire faste stillinger er allerede lyst ut. I tillegg skal Bjerkenes lyse ut en fast jordmorstilling slik at kommunen endelig kan tilby tidlig hjemmebesøk.

Politikerne må følge opp

Men fem millioner kroner varer ikke evig. Nå har Bjerkenes en klar forventning til politikerne, om en fortsatt styrket skolehelsetjeneste.

– I fjor bestilte politikerne en opptrappingsplan for helsesøstertjenesten. I tillegg ligger det signaler om at de ønsker å prioritere oss videre, sier hun.

– Tror du at det blir sånn at du må skrive alle søknadene i kommunen nå?

– Det er mye arbeid å skrive søknader, så jeg håper ikke det, ler Bjerkenes.