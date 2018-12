Lege Alexander Wahl tar opp en kjent og krevende problemstilling. Han har rett i at det er et dilemma mellom det å samtidig være pasientens hjelper og ha meldeplikt til myndighetene for enkelte forhold.

Men dilemmaet er ikke nytt. Leger har siden 1984 hatt ansvar for å melde fra til myndigheter om personer som ikke fyller helsekrav for å føre bil eller fly.

Det er rett at helsekravene til førerkort ble noe tydeligere fra 2016, men legens rom for skjønn består likevel. Meldepliktbestemmelsene er heller ikke endret.

Når det til eksempel gjelder bruk av alkohol er det ikke automatisk meldeplikt dersom en person, i Wahls eksempel, drikker 4 glass vin daglig, med mindre dette er uttrykk for at personen drikker på en slik måte at helsetilstanden kan gjøre han/henne uegnet til å kjøre.

Meldeplikten gjelder ved ulike sykdommer og helsesvekkelser, ikke bare for alkohol, og det er heller ikke riktig at bilføreren uansett skal ha kjøreforbud i 6 måneder. Dersom det blir avklart at alkoholbruken ikke er i strid med helsekravet til førerkort, kan vedkommende kjøre bil igjen så snart det er forsvarlig. Her må legen utøve et skjønn.

Dette kan også gjelde en person på vei inn i andre rusproblemer. Om rusproblemet er åpenbart og det kan føre til helseskade som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller det åpenbart har ført til slik skade, må pasienten gjennom månedlig oppfølging og testing i seks måneder. I denne perioden kan vedkommende ikke kjøre bil.

Viser oppfølging og testing gjennom seks måneder at pasienten har vært avholdende, er helsekravet oppfylt, og det skal ikke sendes melding til fylkesmannen. Pasienten kan begynne å kjøre bil igjen, men må følges opp med kvartalsvis testing i tre år for å vise at hun eller han har et kontrollert forbruk av alkohol.

Først når legen anser at helsekravet ikke vil være oppfylt i mer enn seks måneder, skal det sendes melding til fylkesmannen. Det kan føre til at førerkortet inndras av politiet etter anbefaling av fylkesmannen. Her gjelder de samme krav til oppfølging for å dokumentere at helsekravet til førerrett igjen er oppfylt.

Wahl har satt fingeren på behovet for at vi reviderer teksten i veilederen, og eventuelt forskriften, for å unngå misforståelse og feiltolkning. Vi takker for det. Grunndilemmaet i rollekonflikten mellom å være hjelper, men med meldeplikt i enkelte saker, vil likevel bestå. Det er fordi samfunnet ønsker oppmerksomhet på forhold som kan føre til skader på uskyldig tredjepart.