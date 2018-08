Nå kan du ta båten til Preikestolen

– Dette har to hensikter, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

Han følger spent med i det kaien på 85 tonn blir heist på plass ved Lysefjorden tirsdag formiddag.

Betongbiten til tre millioner kroner gjør det mulig for folk å ta sjøvegen til Preikestolen, 604 meter høyere oppe.

– Først og fremst er dette for å spre trafikken fra Preikestolen ut til hele Lysefjorden, men det er også for å ta folk inn som har vært på tur i Lysefjorden, og spre dem videre inn til Ryfylke. Dette er et ledd for å få folk til å bli lengre i området, sier Kjellevold.

Kaien er egentlig en oppgradering av Refså kai, som til nå bare har vært en liten brygge ute av stand til å ta imot mengder med turister.

Ingen enorme turistsmengder

Ruta fra Refså kai er den opprinnelige ruta til Preikestolen og Preikestolhytta. Men ifølge preikestolsjefen vil ikke nyåpningen gjøre turistmassene til Preikestolen enda større.

Helge Kjellevold, dagleg leder i Stiftelsen Preikestolen. Foto: Magnus Stokka / NRK

Preikestolen har i dag om lag 300.000 årslege besøkende, men besøkstalla er venta å dobla seg innen ti år.

– Dette er en litt krevende sti, og en mye lengre tur, så i starten tror jeg ikke det vil bli veldig mye trafikk her. Det er de folka vi ønsker skal være her som vi håper skal bruke denne ruta. Folk som blir her over lengre tid, og som bruker flere turmuligheter og penger i vårt distrikt, sier Kjellevold.