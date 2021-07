Nå kan du få gratis koronasertifikat uten å snike

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før helgen skrev NRK om de kommunale teststasjonenes bønn til Syden-turister, om at de måtte oppsøke private tilbydere for å få koronapass.

Ved Sandnes stadion i Rogaland strømmer det på med rogalendinger som vil hurtigteste seg før de skal ut og reise.

Bjarte og Åslaug Sørensen har gjennom selskapet Salubritas AS nemlig satt opp den første gratis hurtigteststasjonen i fylket.

– Det har vært folk her som har kommet fra andre siden av fjorden, sier Bjarte.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, er strålende fornøyd med at Bjarte og Åslaug Sørensen har satt opp gratis koronatesting for koronasertifikat i Sandnes. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Gratis teststasjoner over hele landet

Men det er ikke bare i Sandnes det skjer.

Foreløpig er det satt opp 16 private foretak som tilbyr gratis hurtigtester i Norge, ifølge Helsedirektoratet.

De finnes blant annet i Agder, Oslo, Ålesund, Trondheim og Bergen.

Folk som tester seg får beskjed om å gå inn på Re-open EU for å finne ut hva som er reglene for det landet de skal til. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Det er Helsedirektoratet som finansierer tiltaket. De må også godkjenne de private tilbyderne.

– For å ikke ekskludere de som enda ikke er vaksinert, betaler staten for dette. På denne måten kan uvaksinerte delta på arrangementer eller reise på lik linje med de vaksinerte, sier seniorrådgiver Trude Andreassen i Helsedirektoratet.

Her kan du teste deg helt gratis Ekspandér faktaboks Agder/Sørlandet: Hebra Service AS (Testing for koronasertifikat) Lillestrøm/Oslo: LEGE 1 AS (Koronatesting på arrangementer)

Oslo Helse (Testtjenester for store arrangementer)

Volvat Medisinske Senter Barcode

OsloVolvat Medisinske Senter Majorstuen (Gratis offentlig hurtigtest for koronasertifikat)

Dr.Dropin AS (Kulturstasjoner for hurtigtesting til kulturarrangementer)

CityKry (Gratis hurtigtesting for koronasertifikat) Oslo, Bergen og Trondheim: Eurofins Oslo og de fleste andre byer på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet: Hjemmelegene AS (Gratis hurtigtesting for koronasertifikat) Rogaland: Salubritas AS (Hurtigtest for koronasertifikat) Stavanger: International SOS Sør Norge: Medic Sør AS (Koronasertifikat) Ålesund, Giske og Sula Medi3 AS Kilde: Helsedirektoratet

Avlaster det kommunal testsystemet

Bjarte Sørensen brukte mye av tiden på å få satt opp programmene som trengs for online booking. I kveld må han og kona ringe 3–400 personer som har ønsket å ta en test. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Da NRK møter ekteparet Sørensen like før 16.00 tirsdag, har de tatt rundt 90 tester. Enda er det to timer igjen av åpningstiden.

Koronasertifikatet får de som tester seg i løpet av 20–30 minutt.

– Vi regner med å kunne ta rundt 200 tester når vi får den elektroniske timebestillingen opp og gå. Vi har hatt litt utfordringer med den, så vi har 300–400 vi må ringe opp igjen i kveld, sier Bjarte Sørensen.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, er fornøyd med det nye tilbudet.

– Dette avlaster kommunale teststasjoner, slik at vi nå kan konsentrere oss om å teste folk med symptomer, og drive smittesporing, sier Torvik.

Sparte 6000 kroner

Dina og Fahri fra Sandnes skal til Tyskland onsdag. De skulle egentlig ha betalt 1600 kroner for to tester et annet sted.

– Vi fant ut av dette i går. Det er jo helt flott, sier Dina.

Det var stadig innrykk av folk som skulle teste seg på teststasjonen utenfor Sandnes tirsdag. Over 100 tester ble tatt. Mer enn 200 er målet når alt er på plass. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

En familie på fem som NRK snakket med ved teststasjonen, sparte 6000 kroner på å heller gå til ekteparet Sørensen i stedet for å ta en test ved flyplassen før avreise.

– Folk er veldig glade. Jeg tror det kan være en god økonomisk avlastning på det som kan være et stramt feriebudsjett for mange, sier Bjarte.

Hentet testene i Oslo

Bjarte Sørensen hørte om muligheten for to uker siden, og har brukt ferien sin på å organisere den private teststasjonen.

– Vi tok ikke med noe bagasje, satte ungene i baksetet og tok med oss 3–4000 tester fra Oslo på hjemveien. Det er en start, så får vi heller hente eller bestille et nytt parti ved budbil, sier Sørensen.

Åslaug Sørensen tar seg blant annet av timebestilling. Hun er strålende fornøyd med å få jobbe med en ellers travel ektemann i ferien. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Til daglig er han kommuneoverlege i Hjelmeland.

– Jeg sitter ikke på rumpa i ferien. Da hadde jeg ikke fått fred i sjela. Nå får jeg jobbet med kona, og det er jo koselig, sier han.

