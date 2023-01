– Det skal bli godt. Det er ikke så veldig varmt her inne. Jeg gleder meg til å få den varmepumpen på plass, sier Renate Solheim.

Hun har frem til nå kun hatt varmekabler til oppvarming i leiligheten. Med den høye strømprisen det siste året, har det absolutt vært merkbart på strømregningen.

Men nå legger montøren siste hånden på verket. Snart er varmepumpen på plass i den 90 kvadratmeter store leiligheten på Godeset i Stavanger.

– Dette har mye å si. Det har vært kaldt, spesielt i stue og kjøkken, sier hun.

Spesielt når barna er der annenhver uke. De er nemlig veldig opptatt av energibesparelse og strømprisen.

– De er litt for flinke til å skru av både strøm og varmekabler når jeg ikke legger merke til det, sier Solheim og smiler.

300 kroner i måneden – rentefritt

Hun har lenge gått og tenkt på å skaffe seg varmepumpe for å spare penger på strømregningen. Men økonomien har ikke strukket til.

Men så ble hun trukket ut til å få 6000 kroner i støtte til varmepumpe fra Stavanger kommune tidligere i høst.

Så dukket det opp et tilbud fra strømleverandøren hennes Lyse: Kjøp varmepumpe, betal ned rentefritt over strømregningen.

– Det betyr at jeg betaler 300 kroner i måneden til varmepumpen er nedbetalt, sier Solheim.

Thomas Kommedal monterer varmepumpen hos Renate Solheim. Foto: Odin Omland / NRK

Flere kraftselskap har de siste årene begynt å tilby rentefri nedbetaling av varmepumper over strømregningen.

Det medfører imidlertid at man i utgangspunktet binder seg til det strømselskapet i 5–7 år, avhengig av hvor lang nedbetaling det er på varmepumpen.

Du kan likevel betale deg ut, ved å betale gjenstående sum når du bytter selskap.

800 varmepumper på nedbetaling

Lyse var ute med denne løsningen i høst, og har siden solgt rundt 800 varmepumper på nedbetaling.

– Varmepumper er et av de mest lønnsomme strømsparetiltakene å innføre. For mange er det vanskelig å legge ut mellom 20.000 og 30.000 kroner for en varmepumpe. Men med en nedbetaling på mellom 400 og 500 kroner hver måned, merkes det allerede på første strømregning, sier kommunikasjonssjef Atle Simonsen i Lyse.

Kommunikasjonssjef i Lyse, Atle Simonsen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Ishavskraft, som har kontorer i Alta og Tromsø, lanserte tilbudet for litt over ett år siden. Ifølge Gunn Tove Bjerkan, som har ansvaret for privatmarked i Ishavskraft, er det «noen tusen» som har benyttet seg av tilbudet.

– Etterspørselen øker omtrent for hver dag som går, sier hun.

Spesielt hyttemarkedet er vokser kraftig, ifølge Bjerkan. Hytter får som kjent ikke strømstøtte.

Disse tilbyr rentefri nedbetaling over strømregningen Ekspandér faktaboks Dalane Energi

Glitre Energi Strøm

Ishavskraft

Jærkraft

Kraftriket

LOS

Lyse

NTE

Polarkraft

Tinn Energi & Fiber

Telemark Kraft

Varanger Kraft

Ifølge Bjerkan opplever kundene å få en reduksjon på strømregningen tilsvarende det pumpa koster. I alle fall med dagens priser og med dagens strømstøtteordning.

– Det betyr at du i praksis får en gratis strømpumpe som er nedbetalt på mellom fem og syv år.

– God investering

Hvordan er det mulig, tenker du?

NRK har bedt Norsk Varmepumpeforening om en utregning.

(Se utregning i faktaboks)

Slik er regnestykket Ekspandér faktaboks Daglig leder i Norsk varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen, forklarer at varmepumpe med montering koster i dag mellom 25.000 og 30.000 kroner. Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader på din varmepumpe, avhenger av en rekke forhold. Blant annet størrelse på bolig, energiforbruk og isolering. Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over gjennomsnittlig strømforbruk for fire forskjellige boligtyper. Om man ser på enebolig, er gjennomsnittlig strømforbruk 25.776 kWh per år. Med en ny luft-til-luft-varmepumpe i en enebolig som bruker 25 000 kWh vil du normalt spare mellom 5 000–7 000 kWh* i året (avhengig av type bolig, planløsning og hvor i landet), ifølge Norsk Varmepumpeforening. Med en besparelse på 5000 kWh i året, og om vi ser på gjennomsnittlig strømpris for 3. kvartal 2022 inkludert nettleie og avgifter, men fratrukket strømstøtte, koster det 1,415 kroner per kWh. Det betyr at månedlig besparelse er 589,58 kroner med en varmepumpe i stedet for elektrisk oppvarming.

Regnestykket viser at man for en enebolig med elektrisk oppvarming, som bruker 25.000 kWh i året, vil spare 589 kroner i måneden.

Med en nedbetaling over strømregningen på 500 kroner i måneden, er en varmepumpe til 30.000 kroner nedbetalt på fem år.

– Om man tidligere har elektrisk oppvarming, vil man med en luft-til-luft-varmepumpe senke strømregningen tilsvarende nedbetalingen av varmepumpa, slik at man i praksis får en gratis varmepumpe, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Rolf Iver Mytting Hagemoen er daglig leder i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Katrine Lunke / NOVAP

Hagemoen mener varmepumpe er en svært god investering, spesielt med dagens høye elektrisitetspriser, og at tilbudet til strømselskapene kan være en trygg og god løsning.

– Gitt at man har en gunstig strømavtale, sier han.

Naturvernforbundet applauderer

Han tror at økt boligrente og økte priser på mat og varer, vil føre til at flere ønsker å benytte seg av delbetaling.

– Det er også mange lavinntektsfamilier som ikke har råd til varmepumpe. Vi forventer at regjeringen vil hjelpe disse familiene gjennom støtte til varmepumper, sier Hagemoen.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, applauderer tiltaket til de ulike kraftselskapene.

– At kraftselskaper nå ser at alle må bidra for å få forbruket ned er kjempebra. Når staten og Enova ikke gjør slike ting, er det helt topp at kraftselskaper gjør det. Spesielt med en direktekobling til strømregningen, sier han.

Truls Gulowsen er leder i naturvernforbundet. Foto: Fartein Rudjord

Han mener det er altfor få som installerer varmepumper, og tror engangssummen du må ut med for installering er en stor årsak til det.

– Det er ingen tvil om at om du installerer varmepumpe, bruker du mindre strøm. Det er et fantastisk eksempel på et fornuftig insentiv som alle tjener på, sier han.

Slår alle rekorder

Varmepumpesalget i 2022 vil ifølge Hagemoen slå alle rekorder på grunn av de høye strømprisene.

– I 2021 ble det solgt over 125.000 varmepumper, og i år vil vi passere dette med god margin.

Og det er ingen fare for at du må vente lenge på en varmepumpe om du vil ha en.

Det er nemlig god tilgang på varmepumper innenfor de fleste kategorier.

Og det tok heller ikke lang tid før Renate Solheim hadde varmepumpemontøren i huset. Nå gleder hun seg til en jevn varme i leiligheten.

– Men det blir ikke full sløsing. Det kommer ungene til å passe på, sier hun.