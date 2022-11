– Det er ikke politiets feil at jeg har kjørt for fort. Det er jeg som må styre farten. Jeg har ikke noe glede av denne boten, men har man gjort en overtredelse må man bare ta det. Slik er det.

Det sier Kjell Henning Eriksen om boten han fikk på 3100 koner etter å ha kjørt i 90 km/t i en 80-sone.

Kjell Henning Eriksen fikk en bot som var høyere enn han først hadde forventet. Foto: Erik Waage / NRK

Han innrømmer at boten var større enn forventet. Men nå kan prisen for brudd på trafikkreglene bli enda høyere.

Samferdselsdepartementet leverte 8. november forslag til endring av forenklede forelegg i vegtrafikksaker, med sikte på å oppjustere bøtesatsene ved trafikkovertredelser med 30 prosent.

Bakgrunnen for forslaget om å oppjustere bøtesatsene Ekspandér faktaboks Trafikklovbrudd og ulykker som følge av slike har store samfunnsøkonomiske konsekvenser og kostnader. De personlige lidelsene kommer i tillegg. Basert på beregninger av kostnader for ulike skadegrader er personskadeulykker anslått å ha kostet samfunnet ca. 13,2 milliarder kroner i 2020 . Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved tap av menneskeliv er beregnet til ca. 30 millioner per drepte person, mens kostnaden for meget alvorlig skade og hard skade var hhv. om lag 23 og 10 mill. kroner . Høy fart er den enkeltfaktoren som bidrar til flest trafikkulykker. Transportøkonomisk institutt har beregnet at redusert fartsnivå på veinettet fra 2004 til 2019 resulterte i 117 færre drepte og hardt skadde i enkeltåret 2019, sammenliknet med om fartsnivået hadde vært uendret på 2004-nivå. Kilde: Høringsnotat/ Samferdselsdepartementet

Morten Oseland, politioverbetjent og gruppeleder for UP Sør-Rogaland, sier at de forenklede foreleggene som regel blir godt tatt imot.

Politibetjent skriver ut forenklet forelegg ved E39 på Rennesøy. Foto: Erik Waage / NRK

– Det går veldig fint å skrive ut de forenklede foreleggene. De er jo som regel klar over at de har kjørt for fort, og da er det den reaksjonen vi kan gi de, sier han.

Han påpeker at det viktigste for UP er trafikksikkerhet.

– Det er noe vi jobber med hver eneste dag når vi er ute på veiene. Å få ned farten, vi må få folk til å overholde fartsgrensene, vi må få folk til å kjøre rusfritt og vie sin hele og fulle oppmerksomhet til trafikkbildet.

Oseland sier at de til tider opplever at folk ikke klarer det.

– På enkelte kontroller ser vi at det er for mange fartsovertredelser. Vi står som regel på de strekningene for å få bilistene til å forstå at vi står her for en grunn, for å få ned farten.

Frick Holm foretar fartsmåling for UP ved E39 på Rennesøy. Foto: Erik Waage / NRK

– Det skal ikke mange sekundene til

Oseland ønsker ikke å uttale seg om økning av bøtesatsene før høringen som er ute er ferdig.

– Er det viktig for UP hvor mye boten er på?

– Nei, UP er utelukkende på veien for trafikksikkerheten.

Eriksen som nettopp har fått bot når NRK møter han i trafikken tror en grunn til at folk kjører for fort er at man glemmer seg ut.

– Det skal ikke mange sekundene til før man er oppe i 90 kilometer fra 80 kilometer.

Han håper å slippe å erfare selv at bøtesatsene kan øke, men understreker at om man har kjørt for feil, må man ta konsekvensene.