Nå kallar vegdirektøren inn til krisemøte

Hittil i år har 60 menneske omkome i trafikken i Noreg. Fem av dei er frå Rogaland og har mista livet etter motorsykkelulukker. Talet på døde i trafikken på same tid i fjor var 31, altså nær halvparten. Nå kallar vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inn til eit krisemøte i morgon, måndag. Ho fryktar at mange fleire kan koma til å mista livet på vegane i juli og august. Sommarmånadane er tradisjonelt tid for mange trafikkulukker.