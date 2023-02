Nå går leilegheitene unna

Renteoppgang og høge straum- og matprisar legg ikkje nokon dempar på bustadmarknaden i Sandnes, skriv Sandnesposten. Nå går fleirtalet av leilighetene som blir lagt ut til sal, over prisforlangande, skriv avisa. I fjor var det einebustader og rekkehus det var størst interesse for, nå ser me at leilegheiter som ikkje blei selt i fjor, går unna relativt raskt, seier dagleg leiar Atle Berge hos DNB eigedom i Sandnes.

Bustadprisane i Stavanger-regionen steig med 5.1 prosent i januar, noko som var ein prisauke i landstoppen.