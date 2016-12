Nå går ikke ferjene til Mortavika

Ferjene i E39-sambandet over Boknafjorden går nå mellom Arsvågen og Mekjarvik. Dette vil trolig vedvare ut dagen.

Fjord 1 har satt opp følgende avganger:

Fra Arsvågen: I dag: 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 20.00, 24.00. I morgen: kl 04.00, 08.00.

I dag: 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 20.00, 24.00. I morgen: kl 04.00, 08.00. Fra Mekjarvik: I dag: 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 22.00. I morgen: kl 02.00 og 06.00.

Også på torsdag måtte ferjene gå mellom Mekjarvik og Arsvågen, noe som førte til timeslange køer på ferjekaiene.

Det er også sannsynlig at det blir flere stengninger utover i romjula. 2. juledag er det venta et så heftig uvær at Meteorologisk institutt vurderer å sende ut varsel om ekstremvær.