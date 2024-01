Utenlandskablene pleier å få skylda for at strømprisene i Sørvest-Norge mange ganger har vært høyest i Norge.

Men i dag er strømprisen faktisk lavere der enn på Østlandet. Det selv om det i dag eksporteres strøm til utlandet.

Strømmen er i snitt en krone billigere i Sørvest-Norge enn på Østlandet, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Strømprisene fredag Ekspander/minimer faktaboks NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 1,03 NOK/kWh NO1 (Østlandet): 2,2 NOK/kWh NO5 (Vestlandet/Bergen) og NO3 (Midt-Norge): 2,1 NOK/kWh NO4 (Nord-Norge): 0,56 NOK/kWh Kilde: NordPool

– Vi har veldig god tilgang på kraftproduksjon her på Vestlandet, i tillegg har vi god tilgang på import og eksport fra utlandet, mens på Østlandet har de mindre kraftproduksjon og færre kraftverk, sier Sindre Ims, direktør i Lyse Produksjon.

Sindre Ims, direktør i Lyse Produksjon. Foto: Elisabeth Tønnessen

Kulden som brer over store deler av landet er hovedårsaken til de store forskjellene. Når temperaturene blir så lave har ikke Østlandet tilgang på nok strøm, forklarer Ims.

Det er mangelen på utenlandskabler til Oslo og østlandsområdet, som gjør at de får slike ekstreme priser, ifølge ham.

– Hadde de hatt tilgang på utenlandskabler, slik som vi har, så hadde de ikke hatt så ekstreme priser nå, sier Ims.

Men situasjonen pleier å være ganske annerledes. På Sørlandet og Sørvestlandet har politikere og næringsliv kjempet for å få på plass en ordning med mer rettferdige strømpriser.

I november reiste 70 politikere og næringsledere til Stortinget for å for å si til politikerne at «nok er nok, vi kan ikke ha så enorme prisforskjeller».

I fjor var for eksempel prisforskjellen mellom Agder/Rogaland og Midtre del av Vestlandet 48 prosent i enkelte perioder.

– Kortvarig

Nå er imidlertid situasjonen omvendt, men på Sørvestlandet blir gleden trolig kortvarig, skal vi tro Tor Reier Lilleholt i kraftanalysebyrået Wattsight.

Tor Reier Lilleholt, i kraftanalysebyrået Wattsight. Foto: NRK

– Sørvest-Norge må nok nyte dagen. Det er nok veldig kortvarig at det er så store forskjeller, allerede i helgen tror vi at prisene på Østlandet kanskje blir likere Sør-Norge, sier han.

Han minner om at det er en ekstrem situasjon.

– Man ser jo kulderekorder som kan ryke mange steder i Norge og omkringliggende land.

Mandag er det meldt mildere vær og mer vind, det vil bremse prisene for alle omkringliggende områder, ifølge Lilleholt, slik at alle får cirka den prisen Sør-Norge har i dag.

Videre er temperatur og vind viktig for den totale prisen.

– Vi forventer relativt stabile priser mellom 80 øre til en krone i Sør-Norge, sier han.

Kroner å spare

Selv om folk ikke merker strømsvingningen så godt på grunn av statens strømstøtteordning, vil det fortsatt være penger å spare når sprengkulden melder seg.

– Når det er så ekstrem kulde vil strømregningen stige vesentlig, fordi antall kilowattimer vi bruker øker kraftig. Det man betaler blir dyrt. Selv om kraftprisene er mer moderate en tidligere, er det fortsatt lønnsomt for hver kilowattime man klarer å spare, sier kraftanalytikeren.