Nå er Risa Gruppen AS familiebedrift igjen

Dagleg leiar Bjørn Risa, har kjøpt tilbake 100 prosent av aksjane i bedrifta Risa Gruppen AS. Det betyr at selskapet igjen er ei familiebedrift. Bjørn Risa selde 40 prosent av bedrifta til to investorar i 2019, då bedrifta var i ei alvorleg økonomisk krise. Året etter kjøpte Risa tilbake 20 prosent og nå i juli blei også dei siste 20 prosentane av aksjane kjøpte tilbake.

Risa Gruppen AS har 600 tilsette og bedrifta er 75 år i år.