Nå er ein til omikronsmitta

Nå i dag tidleg er det stadfesta at ein person til er smitta av omikron-varianten i Stavanger. Tidlegare er ein av dei 600 publikummarane på DeLillos-konserten på Folken i Stavanger laurdag kveld stadfesta smitta av omikron. Det er også mistanke om at det kjem fleire stadfestingar av omikronsmitta personar, seier smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden. NRK meldte tidlegare at det var to smittetilfelle knytt til konserten på Folken, dette er ikkje riktig.