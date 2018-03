Nå er det kamp om de siste vedkubbene

– Jeg skal ha 20 sekker. Til svigermor. Det får holde til resten av kuldeperioden, sier Johnny Mala.

Han er en av flere som tidlig lørdag morgen var klar til å hamstre ved på et utsalg i Sandnes i Rogaland.

– Her er det første mann til mølla. Vi burde ha tenkt på dette før, sier Jeanette Omdahl.

Utsalg og leverandører er nærmest helt tomme for ved, midt under kuldebølgen som pågår. Vedlageret i ferd med å bli helt tomt. Noen få steder er det litt ved igjen.

Mange kunder var fornøyde over å få kjøpt vedkubber. Mange butikker er helt utsolgt. Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg klarte å lure til meg noen sekker på en bensinstasjon tidligere, men det er andre priser. Heldigvis ble det blink her i dag. Nå skal jeg hjem og kose meg, sier Finn Pedersen.

Kun minutter etter at butikken i Sandnes åpnet dørene, var 50 sekker revet vekk. Tre timer senere var 38 vedpaller helt tomme.

Ble revet vekk på kort tid

Det finnes ingen oversikt på hvor mye ved som nå er igjen i ulike deler av landet, men tilbakemeldinger fra vedprodusenter er like i store deler av Sør-Norge.

– Det er helt skrapa. Jeg gikk tom for bare et par timer siden. Nå er jeg på tur ut for å kjøpe inn ved hos mindre vedprodusenter. Jeg må daglig avvise seks til åtte personer som ringer meg med spørsmål om å kjøpe ved, sier Olav Josvanger ved Hallingdal Vedservice på Nesbyen i Buskerud.

Nå har han lagt inn automatisk melding på telefonen med beskjeden: «Jeg er utsolgt for ved»

– Jeg hadde til og med fylt opp vedlagrene mer enn vanlig i år. Likevel er jeg gått tom. Det er første gang på mange år at jeg opplever det, legger han til.

Interesseforum for vedprodusenter i landet, Norsk Ved, bekrefter at det er flere tilbakemeldinger om helt tomme lagre etter den rekordkalde vinterperioden i Sør-Norge.

– Vi har vært i kontakt med flere vedprodusenter. Det er mange som har gått tomme for ved, sier Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved.

Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved. Foto: Norsk Ved / Norsk Ved

Mangel på importved

En av grunnene til at problemet har oppstått, er mangelen på ved fra utlandet.

Rogaland er ett av fylkene som har gjort seg avhengig av importved. Det kommer vanligvis store båtlaster med ved fra blant annet Estland og Russland.

Jan Hetland selger lokal, norsk ved i Stavanger. Han mener lite import er en av grunnene til den akutte vedmangelen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Nå ble det plutselig kaldt i store deler av Europa også. Trailere kjører heller med ved til Tyskland, sier vedselger Jan Hetland i Stavanger.

Han har satsa på lokal ved fra Rogaland og Sørlandet. De siste dagene har han og kollegene hatt det travelt med å pakke vedkubber ned i sekker.

– Vi har aldri opplevd dette tidligere, at det står folk i kø utenfor porten alt før vi åpner. Alt forsvinner, sier vedselger Kristoffer Voster.