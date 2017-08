Nå er Adegbenro RBK-spiller

Samuel Adegbenro har signert en 4,5 årskontrakt med trondheimsklubben. – Vi henter ikke Samuel for å vinne eliteserien, men for at han skal være med på å spille oss inn i gruppespill i Champions League eller europaliga, sier trener Kåre Ingebrigtsen.