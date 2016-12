Mykje nedbør i vente

Det er venta så mykje nedbør at Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Rogaland. Varselet gjeld midtre og indre delar av Rogaland, der det er venta 60-100 millimeter nedbør i løpet av 24 timar frå fredag morgon. NVE har heva farenivået for jordskred til gult nivå for i morgon. Varslinga gjeld indre delar av fylket.