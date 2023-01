Mye tyveri i dagliovarebransjen

Butikksjef Kurt Dysjaland Ved Coop Mega i Solakrossen sier til Solabladet at de nå må installere kundesperrer for å hindre folk tar varer uten å betale. Det har flere ganger skjedd at folk har gått rett ut av butikken gjennom den åpne fruktavdelingen med handlevogner og kurver med ubetalte varer.

Det har vært en økning av nasking og tyveri i dagligvarehandelen fra 2021 til 2022 på 26 prosent.