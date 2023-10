Mye fyllekjøring

Politiet melder også om flere tilfeller av fyllekjøring. Klokka 02.41 fikk de melding om et trafikkuhell i den nordlige enden av Byhaugtunellen. Ingen ble skadet. Samtidig i Haugesund kjørte en bil inn i en husvegg i sentrum. Det resulterte i store materielle skader på huset og på en bil som stod parkert utenfor. Bilføreren, en mann i begynnelsen av 30-årene, ble tatt med for blodprøvetaking. Og i Nedre Vats i Vindafjord fikk politiet melding om en bil som flere ganger holdt på å kjøre i autovernet. Bilen hadde i tillegg punktert og kjørte på felgen. Sjåføren framstod beruset og ble tatt med for blodprøvetaking.