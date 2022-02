Mye dyrere hytter i Sirdal

Hytteprisene øker kraftig i Sirdal, og snittprisen for en hytte økte i fjor med 600.000 kroner, skriver Aftenbladet.

Dette betyr at snittprisen for en hytte i Sirdal har økt fra nesten 2,9 millioner kroner i 2020, til over 3,4 millioner i fjor.

Hytteprisene økte også i Sauda, der snittprisen for en hytte i fjor lå på i underkant av 1,8 millioner kroner.