– Her ligger det på bakken, folk tråkker på det, og ingen ser hva det er, sier Summer Ejaz, som er talsperson for Muslimsk Fellesråd Rogaland.

En bronseplate får muslimer i Stavanger til å reagere. Platen ble satt ned på Torget for sju år siden for å hedre fredsprisvinneren Muhammad Yunus. Det er meningen at du skal kunne tråkke på kunstverket.

Det var Rogalands Avis som først skrev om denne saken.

– Navnet Muhammed er i seg selv veldig respektabelt og elskverdig for det er navnet på vår profet Muhammed, sier Ejaz.

Summer Ejaz, talsperson for Muslimsk Fellesråd Rogaland. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Folk reagerer på navnet står på en plate på bakken som folk kan tråkke på, sier han.

Muhammad Yunus vant fredsprisen i 2006 for sitt pionerarbeid med mikrokredittlån. I Stavanger sentrum finnes det også like kunstinstallasjoner av andre fredsprisvinnere som Desmond Tutu, Dalai Lama og Al Gore.

Reaksjoner i flere år

Summer Ejaz har i flere år fått reaksjoner fra muslimer i byen. Derfor vil han nå flytte bronseplaten fra bakken og opp i øyehøyde.

– Stavanger er en mangfoldsby med innbyggere fra 200 forskjellige land. Derfor er det viktig at kommunen ivaretar minoritetsbefolkningens følelser i denne saken. Det har med trivsel og folks psykiske helse å gjøre, sier han.

Vareordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) forstår frustrasjonen til Muslimsk Fellesråd, og er åpen for å gjøre noe med plasseringen av bronseplaten.

Vareordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe (KrF). Foto: NRK

– Når muslimene reagerer, da tar jeg det på alvor. Og så tenker jeg at dette er et kunstverk som har ligget der siden 2012, da er det viktig for oss å få en dialog om dette.

– Oppleves som fremmed

Tysdal Moe mener det er naturlig å involvere Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL), men generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er ikke overbevist om at bronseplaten må fjernes.

– Jeg opplever det som fremmed å tenke at en hyllest til fredsprisvinneren samtidig kan være en sjikane mot profeten, sier hun til Rogalands Avis.

Fremskrittspartiet er mer bombastiske. De vil legge saken død fortest mulig.

Mats Danielsen (Frp), bystyrerepresentant i Stavanger. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Dette er en plate som har ligget her i flere år, som representerer fred som også muslimene tror på. Så vi i Fremskrittspartiet er ekstremt skeptiske til å gi etter her og flytte installasjonen, for det er sånn som dette den er ment å være, sier bystyrerepresentant Mats Danielsen.

Bronseplaten med navnet til fredsprisvinner Muhammad Yunus er nedfelt i bakken ved Torget i Stavanger. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK