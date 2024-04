Mulig innbrudd hos bedrift i Haugesund

I morgentimene forteller politiet om et knust vindu hos en bedrift på Birkebeinergata i Haugesund. Her meldte de at det var snakk om et innbrudd.

Litt senere skriver de at det muligens kun er skadeverk og ikke innbrudd. Politiet oppretter sak og undersøker stedet.