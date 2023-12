Motstand mot høyere trafikkbøter

Regjeringen vil igjen øke satsene for trafikkbøter.

Blant annet skal boten for å bli tatt med håndholdt mobiltelefon mens du kjører økes til 10.200 kroner.

Bøtene har allerede økt to ganger siden 2022, og NAFs pressesjef Ingunn Handagard er imot enda en. – Det er ikke dokumentert noen effekt på at høyere bøter får ned antall trafikkforseelser, sier Handagard.