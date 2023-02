Motorvegen blir stengd

Strekninga mellom Forusbeen og Stokka på E39 i Stavanger i sørgåande retning vil bli stengd i to timar i kveld, mellom kl. 21-23. Det melder Vegtrafikksentralen. Omkøyring blir skilta via Forusbeen-Svaneholmen og Løwenstrasse. Årsaka til stenginga er at slaghol i vegbana skal fresast og reasfalterast.