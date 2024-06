Motorsykkelulykke i Stavanger sentrum

Politiet melder rett over halv 11 at ein motorsykkel har vore involvert i ei velteulykke i rundkøyringa ved Rogaland Teater i Stavanger sentrum. Motorsyklisten er sendt til legevakt for sjekk, og trafikken flyt forbi.

Politiet melde tidlegare at det hadde vore ein kollisjon mellom ein bubil og ein motorsykkel. Rett over klokka 12 melder dei at det har vore ei singelulykke.