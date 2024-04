Motorsykkel i trafikkuhell i Haugesund

Nødetatene er på stedet i forbindelse med en motorsykkel som var innblandet i et uhell. Det har muligens vært et brudd på vikeplikt.

Sjåføren er oppegående. Skadestedet er ryddet og trafikk flyter greit forbi på stedet, skriver politiet i deres logg.

I en oppdatering 16.02 skriver politiet at det ikke er personskader og at det oppstår som et klart brudd på vikeplikten fra MC-sjåføren sin side.

Stedet er rydda og trafikken flyter greit forbi.