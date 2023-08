Motorsykkel har kjørt av veien

Nødetatene har rykket ut til melding om et trafikkuhell ved flymuseet på Sola. En motorsykkel skal ha kjørt av veien og inn i et gjerde. Uhellet skal ha skjedd inne på området foran museet, ifølge politiet. Føreren skal være oppegående og i dialog med nødetatene.

Stedet skal være et kjent som et samlingssted for motorinteressert ungdom. I denne forbindelse skal personen ha kjørt med høy hastighet med motorsykkel inn i en stein som er lagt ut for å forhindre dette. Politiet har opprettet sak og personen har fått førerkortet beslaglagt.