Møtes til fengslingsmøte i dag

Den 40 år gamle mannen, som er den tredje av de siktede etter drapet i Stavanger sist helg, møter i Jæren tingrett klokken 12:00 i dag.

– Han skal i et rettsmøte i dag hvor retten skal ta stilling til om han skal fengsles, hvor lenge han skal fengsles og eventuelt hvilke restriksjoner han skal ha i fengslingsperioden, sier hans forsvarer, Svein Kjetil Lode Svendsen.

Han sier 40-åringen er forberedt på en eventuell fengsling i møtet.

– Han er selvsagt preget i forhold til den alvorlige handlingen som fremgår i siktelsen.

Lode Svendsen sier de vil be om at han løslates, men at han først må få begjæringen fra politiet før dette vurderes.