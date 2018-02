Møter samferdselsministeren

De omstridte garantiene for de undersjøiske tunnelene Ryfast og Rogfast er tema i et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet i dag. Rogaland fylkeskommunen og Stavanger kommune har garantert for Ryfast, og mener avtalen med staten er brutt, dersom det blir privat ferje over Høgsfjorden.