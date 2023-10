Møter dagleg folk med tårer i auga

Dagleg opplever Matsentralen Rogaland at dei manglar mat å dele ut. Dagleg leiar Tor Jan Bredenbekk trur vinteren kan bli tøff for mange med dårleg råd.

– Først førte pandemien til at mange blei sendt ut i permisjon. Deretter kom Ukraina-krigen med mange flyktningar som treng hjelp. I tillegg er det dyrtid som også rammar vanlege folk seier Bredenbekk til Sandnesposten.

Matsentralen samarbeider med 60 ideelle organisasjonar i heile Rogaland, frå Haugesund til Egersund.

I 2022 omfordelte dei for 758 tonn overskottsmat til vanskelegstilte.