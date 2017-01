Møte om oppsigelser

Aker Solutions i Egersund innkaller nå de ansatte som står i fare for å bli sagt opp, til såkalt drøftelsesmøte. Selskapet skal kutte rundt 100 årsverk lokalt Klubbleder Oddvar Hølland sier til Dalane Tidende at de fleste som står i fare for å miste jobben, nå har fått beskjed.