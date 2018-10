Møte om Birgitte-saka

Karmøy folkebibliotek inviterer i neste veke til eit møte for å diskutere kva Birgitte Tengs saka har gjort med innbyggarane og kva forventningane no er vidare. Med på møtet er Bjørn Olav Jahr som står bak TV-serien om det uløyste drapet og Per Asle Rustad som også kjem med bok om saka.