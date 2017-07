– Det er helt fantastisk. Himmelen og skyene, og lyset i maleriene. Jeg ser noe nytt hver eneste gang, sier Helga Lindvik, som besøker utstillingen for tredje gang.

Når NRK er innom museet er de fleste besøkende godt voksne kvinner. De er særlig opptatt hennes måte å male Jæren på; et landskap de kjenner godt, men som ikke var vanlig å male på Kitty L. Kiellands tid.

Forfatter Alexander L. Kiellands søster ble derfor pioner, og hun har blitt særlig kjent for sine malerier av torvmyrene på Jæren.

Mange som besøker utstillingen sier at de har sett den flere ganger. De ser stadig noe nytt i Kitty Kiellands jærlandskaper. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Utstillingen har fått strålende kritikker, og er den største mønstringen av hennes kunst i Norge noensinne.

Kitty slår Frida

– Dette er gode nyheter. Jeg trodde det skulle gå bra, men er likevel overrasket over at den ligger an til å slå Frida Hansen-utstillingen vi hadde sommeren 2015. Den var en stor suksess, så nå kan det gå mot ny rekord, sier administrerende direktør i Museum Stavanger, Siri Aavitsland.

Administrerende direktør i Museum Stavanger, Siri Aavitsland, har mer enn 120 malerier, skisser og tegninger fra Kitty L. Kielland å vise fram. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Per i dag har 4010 mennesker løst billett, og det er over 1000 flere enn Frida Hansen-utstillingen hadde på samme tidspunkt for to år siden. Den utstillingen bidro til en publikumsøkning på 37 prosent det året, og var den mest populære på flere tiår.

De to utstillingene har til felles at de forteller historier om sterke kvinner fra Stavanger; som har betydd mye for kunsten og samfunnet.

– Først og fremst viser dette at folk vil ha kvalitet og bredde, og at de kjenner sin besøkelsestid, sier Aavitsland.

Cruiseturistene mangler

Museumsvertene forteller om en del tilreisende nordmenn, men de internasjonale cruiseturistene mangler.

Målet var å få til en avtale med Guidecompaniet, som tilrettelegger turer for rederiene, men det ble ikke noe av.

– Stavanger er en tidligere europeisk kulturhovedstad, og må kunne selge inn noe annet enn natur til turistene, sier en skuffet Aavitsland.

Men daglig leder i Guidecompaniet, Wenche Hansen, sier det er umulig å lage tilbud på utstillinger som er midlertidige. Dessuten er det ikke det turistene etterspør, mener hun.

På turistkontoret i Stavanger kommer en plakat om Kitty Kielland-utstillingen i bakgrunnen. På skjermen ruller flest bilder fra naturattraksjonene. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Må kombinere med natur

– Turistene fra Kina, USA og Storbritannia kommer hit for å se naturen. De vil til Preikestolen og Lysefjorden. Men det bør være mulig å finne en løsning som kombinerer natur- og kunstopplevelser, mener Hansen.

Daglig leder i Guidecompaniet, Wenche Hansen, tar imot 300.000 cruiseturister til Stavanger i år. Hun vil tilby både natur og kultur. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Hun prøvde å få til en pakke som innebar samarbeid mellom kunstmuseet og et turistprosjekt om jærmalerne i regi av Destinasjon Jæren, men dette prosjekter er ikke i mål ennå.

Aavitsland har likevel ikke gitt opp:

– Vi har Hertervig og Kielland i vår faste samling. Kanskje blir det noe for cruiseturistene neste år.