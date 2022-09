Morten Abel fyller Spektrum – tar med seg Kork

Morten Abel planlegger jubileumskonsert med Kork i Oslo Spektrum 4. november.

I år feirer Morten Abel et aldri så lite jubileum. I oktober fyller 60 år, samtidig kan han se tilbake på en 40 år lang karriere, og dermed er det duket for et lite tilbakeblikk – som han også tar med seg publikum på.

Det vanker flere konserter på hjemmebane, med Stavanger symfoniorkester i oktober.