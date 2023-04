Mortavika ferjekai stengt frå tysdag

Statens vegvesen skal skifte ferjelem på Mortavika ferjekai. Det betyr at kaien blir stengt for trafikk frå klokka 10.00 på tysdag føremiddag den 18. april. Stenginga av Mortavika varer til onsdag den 19. april klokka 07.00. Ferjene på Boknafjorden går i denne perioden til ferjeleiet på Hanansand. Fjord1 kjem til å leggje ut ein eigen rutetabell for dette tidsrommet.