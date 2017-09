Moren:– Overrasket over hvor mye jeg ikke visste

– Jeg tenkte «det går ikke an». Nå skal Cold Case begynne å se på denne saken, så skal det skrives ei ny bok. Det føltes som et overgrep.

Moren til Tina Jørgensen, Torunn Austdal Rasmussen, ble ikke glad da forfatter Erlend Frafjord kontaktet henne. Han hadde fått som oppdrag fra Gyldendal å skrive bok om drapssaken fra 2000.

– Det var min første tanke: «Noen skal tjene seg rike på min historie».

Mye ukjent informasjon

Frafjord var selv med å dekke saken som ung journalist i Stavanger Aftenblad i 2000. Han trodde han kunne det meste om saken, men underveis har han kommet over veldig mye, til nå, ukjent informasjon.

– Jeg visste bare 25–30 prosent før arbeidet med boka, sier han.

Noen av de mest interessante avsløringene fra boka kan NRK presentere her: Kritiserer politiet i ny bok om drapet på Tina Jørgensen

Også Torunn Austdal Rasmussen har blitt overrasket over hvor mye hun ikke visste om saken.

– En del burde jeg nok fått vite om fra politiet. Men så tenker jeg: Det er ikke så veldig mange drap politiet her har.

Både Frafjord og hun trekker frem informasjonen rundt steinene som noe av det mest spennende nye som kommer frem i boka.

– Jeg visste ingenting om de steinene, og dette er vel egentlig den historien som jeg har hatt mest mareritt om etter at jeg har lest manus.

Samarbeidet

Etter hvert bestemte Austdal Rasmussen seg for å samarbeide med forfatteren, og de fikk et godt forhold. Det var viktig for henne å fortelle om hvem Tina Jørgensen virkelig var.

Tina Jørgen (nummer to fra venstre) sammen med tantebarna Kevin og Gitte og moren Torunn Austdal Rasmussen. Bildet publiseres med tillatelse fra sistnevnte. Foto: Privat

– Hun var sprudlende og hadde vanvittig mange kommentarer. Jeg glemmer aldri den gangen hun kom hjem fra skolen med ei død flue i hånda. Hun sa: Mor – denne er ikke helt død, tror jeg. Vi legger den i vinduet ... den må få mat. Da la vi ei teskje med sukker og ei død flue i vinduskarmen. Hun var utrolig opptatt av at alle skulle ha det godt. Til og med ei død flue.

Gråt da han så bilder

Forfatteren selv forteller det var viktig for ham å bli kjent med Tina Jørgensen.

Frafjord har gått gjennom 10.000 A4 sider med bilder, dokumenter, dagbøker og mer. Han tok permisjon som journalist i nettstedet Sysla. Senere sa han opp jobben. Han brukte all sin tid på Tina. NRK møter han på kontoret i kjelleren som ble basen da han jobbet med boka.

– Jeg så for meg denne livlige, litt rastløse jenta. Litt frimodig. Litt småfrekk. Jeg bygget opp et bilde … men det brast da jeg så bilder fra obduksjonen. Jeg satt der og gråt og gråt.

Erlend Frafjord med en tegning av bakhodet til Tina Jørgensen. Tegningen er basert på obduksjonsbilder. Foto: Anders Fehn / NRK

Han har tegnet et silhuett av bakhodet til Tina Jørgensen. Det er ingen detaljer på det. Bare masse streker og noe skrift. 5–6 store streker og mange små.

Bildene viste at den 20 år gamle jenta hadde blitt slått i hodet med voldsom kraft. Om og om igjen. Til hun var død.

Og sannsynligvis noen ganger til etter det. Bildene gjorde sterkt inntrykk på forfatteren og motiverte ham enda mer.

– Da jeg så bildene tenkte jeg at den som har gjort dette aldri må slippe unna.

I prosessen har også Frafjord delt mye informasjon med moren til Tina Jørgensen. Det har vært viktig for henne.

– Han har vært veldig flink der. Jeg setter faktisk veldig pris på ham. Han har gjort et kjempeinntrykk, sier hun.

Håp

Akkurat nå blir drapssaken vurdert av Cold Case-enheten som vil komme med en anbefaling om de mener etterforskningen av saken skal gjenopptas eller ikke. Austdal Rasmussen har nå håp om at Kripos skal gjenoppta saken og at boka skal bidra til både dette og en oppklaring av drapsmysteriet. Hun er i alle fall fornøyd med jobben Frafjord har gjort.

– Håpet stiger for hver gang de tar opp saken. Hvis saken blir oppklart vil det vil bety at jeg får svar på en del av de tingen som jeg går og grubler på. Tina får jeg aldri igjen. Tina er begravd og død. Men jeg vil jeg gjerne få ut en del av den sorgen som jeg har inni meg.