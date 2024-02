Mor til fetteren til Birgitte Tengs saksøker staten

Haugaland og Sunnhordland tingrett har satt av fem dager i juni til et erstatningssøksmål fra mor til Birgitte Tengs sin fetter mot Staten ved Justisdepartementet.

Både fetteren og hans far møtte justisminister Emilie Enger Mehl i mars i fjor, og statsråden lovet da å legge til rette for at et erstatningskrav kunne behandles raskt.

Disse kravene er ikke avgjort, og søksmålet fra fetterens mor er en del av sakskomplekset. Fetteren til Birgitte Tengs ble i Gulating lagmannsrett i 1998 ble frifunnet for drapet, men likevel dømt til å betale en erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre.

Erstatingsdommen ble først opphevet høsten 2022 av Agder lagmannsrett, noe fetteren hadde kjempet for helt siden dommen falt.

Ingen av partene ønsker å kommentere saken.