Mor og sønn kjørte ulovlig

I Sandnes blei en mann i 20-åra uten gyldig førerkort stoppa ved Nadaberget i ettermiddag. Mora var passasjer. De to sa at de øvelseskjørte. Ifølge politiet kvalifiserte ikke de to til dette. Mannen er også mistenkt for ruskjøring. Begge er anmeldt.