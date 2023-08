Hun har ennå ikke snakket med sønnen sin etter voldshendelsen på Flotmyr i Haugesund onsdag ettermiddag.

Han blir tatt hånd om av helse. Hun har fått time hos kriseteam.

Og tolv personer er så langt fornærmet i saken, ifølge politiet.

– Han er ikke en person som gjør sånne ting. Både familie og venner er helt i sjokk, sier moren til NRK.

Lette etter sønnen

De to skulle møtes i går og snakket sammen litt tidligere på dagen.

Så ringte telefonen. Mannen i 30-årene hadde ikke møtt opp til en annen avtale han hadde og vedkommende som ringte moren var bekymret.

Da ble også moren engstelig. Hun prøvde å ringe, men fikk ikke svar.

De to dro til leiligheten hans for å lete, men ingen var hjemme.

Da hadde hun allerede lest om hendelsen på Flotmyr. Og fra bilen så de knust glass fra bilen som ble stjålet.

De var rystet av hendelsen, så skjønte de at det kunne være hennes sønn som stod bak.

Han har en alvorlig diagnose og for to-tre uker siden sluttet han, ifølge moren, å ta medisinen sin.

Mener han bør tvangsmedisineres

Hun oppdaget sist fredag at ikke alt var slik det skulle. Men sønnen er voksen og velger helt selv om han vil ta medisinen han ble foreskrevet for to år siden.

Sønnen har fått LAR-behandling i en lengre periode. Han får også oppfølging fra hjemmetjeneste og ACT-team i kommunen.

Men ingen kan tvinge ham til å ta medisinen.

Moren forteller at hun varslet både hjemmetjenesten og ACT-teamet om at sønnen begynte å bli syk.

– Det er skremmende at en person som har fått en så alvorlig diagnose får bestemme selv. Alle med en så alvorlig diagnose burde tvangsmedisineres, sier hun.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Virksomhetsleder for hjemmetjenester og korttidsopphold i Haugesund kommune, Katrine Straum, sier til NRK at de har få muligheter når pasienter ikke tar medisinen sin.

– På generelt grunnlag kan jeg si at fra tid til annen er det flere som slutter å ta medisinen sin. Når hjemmetjenesten får kunnskap om det kontakter de fastlegen og melder fra om bekymring. Vi har ikke mulighet til å tvangsmedisinere om det ikke ligger vedtak om det fra spesialisthelsetjenesten, sier Straum.

Ifølge mor til den siktede mannen er det første gang sønnen ikke tar medisinene.

– Tenk om han hadde kjørt på noen. Tenk om han hadde drept noen. Det kunne gått så mye verre. Hvis han får sjansen til å slutte på medisinen sin igjen kommer jeg til å være konstant redd for at han gjør noe igjen, sier hun.

Katrine Straum er virksomhetsleder for hjemmetjenester og korttidsopphold i Haugesund kommune. Foto: Privat

Stor etterforskning

Mannen er fortsatt ikke avhørt av politiet. Silje Hellesen er oppnevnt som forsvarer for siktede.

– Jeg har vært i kontakt med min klient, men ønsker ikke å gå inn på hva som kom frem i samtalen. Jeg har hatt en kort innledende samtale med ham, sier forsvareren.

Politiet sier det nå pågår full etterforskning og fornærmede blir avhørt.

– Nå kartlegger vi litt rundt hendelsen for det var mye som skjedde i går, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Louise Størksen Førre.

Politiadvokat Louise Størksen Førre. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Hun sier Haugesund kommune har opprettet et kriseteam der de berørte kan ta kontakt med legevakten.

Det vil bli foretatt en full judisiell observasjon av mannen.

– Det er under fortløpende vurdering om det vil bli begjært en varetektsfengsling, sier Førre.