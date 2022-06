Mor dømt til millionerstatning

En 53 år gammel kvinne er i Sør-Rogaland tingrett dømt til å betale vel 3,1 millioner kroner i menerstatning til sin datter, skriver Aftenbladet

Moren utsatte sin datter og hennes søsken for omfattende mishandling gjennom oppveksten, og er allerede dømt til fire og et halvt års fengsel for dette.

Datteren ble påført både fysiske og psykiske skader av mishandlingen utført av moren.